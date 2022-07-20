Россиян предупредили о мошенничестве с пустующими квартирами

Адвокат Сухов предупредил, что мошенники подлогом переоформляют на себя квартиры россиян

Адвокат Олег Сухов рассказал, что мошенники начали продавать россиянам пустующие квартиры. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Сухов предупредил россиян о мошенничестве пустующими квартирами и заявил, что злоумышленники подлогом переоформляют на себя недвижимость граждан. Наиболее интересным методом обмана он назвал аренду квартиры эмигранта, когда аферисты получают паспортные данные собственника, фальсифицируют документы и переоформляют жилье на подельников. После этого недвижимость продают.

Нередко мошенники продают жилье в новостройке, оформляя собственность на такую недвижимость на основании судебного решения. Вместо застройщика в суд приходят подставные лица, а последствии недвижимость также продается. Кроме того, аферисты нередко получают квартиры по сфальсифицированному завещанию и продают их жертве.

Специалист добавил, что купленные у мошенников квартиры обычно изымают у покупателей через суд, действительными собственниками или государством. При этом редко получается найти аферистов. Поэтому и недвижимость, и продавца следует внимательно проверять при сделки, призвал Сухов.

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