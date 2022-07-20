Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В космических пузырях Ферми обнаружили газ иного происхождения

Nature Astronomy: облака холодного газа в пузырях Ферми имеют двойственное происхождение

Фото: Casey Horner / Unsplash

Астрономы США обнаружили, что химический состав некоторых газовых облаков в космических пузырях Ферми не совпадает с химическим составом в центре Млечного Пути. Это указывает на то, что часть материала пузырей, которые астрономы связывают с выбросами сверхмассивной черной дыры Sgr A*, поступает из иного источника, а сами облака имеют двойственное происхождение. Результаты исследования и выводы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые проанализировали данные, полученные при наблюдениях высокоскоростных облаков пузырей Ферми (FB HVC) с помощью различных инструментов и телескопов. FB HVC — это газовые облака, которые перемещаются с огромной скоростью внутри пузырей Ферми, гигантских структур над и под плоскостью Млечного Пути. Пузыри Ферми были впервые обнаружены космическим гамма-телескопом Fermi, который зафиксировал протяженные шаровидные области гамма-излучения с обеих сторон Галактики. Считается, что это излучение возникает при взаимодействии высокоэнергетических частиц, выпущенных сверхмассивной черной дырой, с газом и пылью в гало Млечного Пути.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Облака из холодного газа внутри пузырей Ферми наблюдаются в радио-, ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, а модели согласуются с предположением, что они перемещаются под воздействием звездного ветра из ядра Галактики. Хотя считалось, что все FB HVC состоят из материала, выброшенного из центральных областей звездного диска Млечного Пути или же непосредственно из окрестностей черной дыры, до сих пор было мало известно об их металличности. Результаты нового исследования показали, что содержание металлов в 12 облаках сильно варьируется, составляя от 20 процентов до 320 солнечной металличности.

Это расходится с широко принятым представлением, что все FB HVC происходят из той области пузырей Ферми, что охватывает часть галактического центра, где металличность сравнима с солнечной или превышает ее. Вместо этого авторы предполагают, что материал некоторых облаков мог взяться из более отдаленных областей Галактики, например, из звездного диска Млечного Пути и галактического гало. Иными словами, отдельная популяция облаков происходит из той среды, в которую расширяются пузыри Ферми, а не состоят из материала, выброшенного наружу ветром из галактического ядра.

Известно, что мощные истечения газа и вещества из ядер галактик препятствует облакам холодного газа проникать в звездный диск, что в конечном итоге способно полностью прекратить процессы рождения новых звезд. По мнению ученых, пузыри Ферми вряд ли будут достаточно сильными, чтобы «затушить» Млечный Путь, однако на их примере можно изучать, как потоки из черных дыр могут взаимодействовать с материалом из гало. Ранее «Лента.ру» писала о моделировании различных сценариев происхождения пузырей Ферми и их связи с высокоэнергетическими струями сверхмассивной черной дыры Sgr A*.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Пассажир московского метро заплатит миллионы рублей за прогулку по рельсам
Стало известно об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС
В Кремле оценили отказ Карлсена играть за звание чемпиона мира с Непомнящим
В космических пузырях Ферми обнаружили газ иного происхождения
Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»
Российский судья узнал о неожиданных выигрышах от букмекерских ставок на спорт
США поставят Украине еще четыре HIMARS
На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях
Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.