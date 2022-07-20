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В Германии назвали способ избежать энергокризиса

Депутат бундестага Шмидт заявил, что газ РФ позволит ФРГ избежать энергокризиса зимой

Фото: Unsplash

Депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт назвал способ избежать энергокризиса в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий из ФРГ заявил, что российский газ позволит ФРГ не допустить энергокризиса зимой.

«Запуск газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму», — подчеркнул он.

По его словам, благосостояние Германии «не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из России». Депутат также призвал правительство страны «попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов».

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить газопровод «Северный поток-2». Это действие поможет разрешить энергетический кризис в Европе, полагает российский лидер.

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Марина Совина
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