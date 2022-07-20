В Каракалпакии досрочно прекратят режим ЧП

Президент Узбекистана Мирзиеев досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакии с 21 июля

В Каракалпакии досрочно прекратят режим чрезвычайного положения (ЧП) с 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

В сообщении Асадова сказано, что президент страны Шавкат Мирзиеев принял во внимание обращение Жокаргы Кенеса, высшего государственного представительного органа Каракалпакии, и подписал соответствующий указ о прекращении режима ЧП. Глава государства учел, что в регионе обеспечены общественный порядок, безопасность жителей, а также защита их прав и свобод.

Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Каракалпакии, произошедших в начале июля, достигло 21. Для расследования протестов в регионе Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана принял решение создать специальную комиссию.

Протесты в Каракалпакии начались 1 июля. Причиной стало намерение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить республику права на выход из состава страны, которое было закреплено в Конституции.