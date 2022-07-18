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В Каракалпакии возросло число жертв беспорядков

Прокуратура Узбекистана сообщила, что число жертв беспорядков в Каракалпакии достигло 21

Фото: KUN.UZ / Reuters

Число жертв беспорядков в Каракалпакии, произошедших в начале июля, достигло 21. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов, передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, еще три пострадавших, которые находились в тяжелом состоянии, скончались в больнице, несмотря на усилия врачей.

Ранее сообщалось, в ходе беспорядков, произошедших 1-2 июля в Нукусе, погибли 18 человек, из которых 14 — гражданские лица, а еще четыре — сотрудники правоохранительных органов.

Массовые протесты в Каракалпакии произошли из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могли лишить жителей региона права провести референдум о выходе из состава республики. Позже президент страны Шавкат Мирзиеев предложил не вносить изменения в основной закон, касающиеся суверенитета региона.

В ходе беспорядков пострадали как минимум 243 человека.

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Алевтина Запольская
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