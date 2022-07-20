Мост в Херсоне вновь обстреляли из HIMARS

Украина вновь обстреляла Антоновский мост через Днепр в Херсоне из HIMARS

В Херсоне вновь был обстрелян Антоновский мост через Днепр, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. По его словам, обстрел велся из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Стремоусов уточнил, что Украиной было выпущено 12 ракет, восемь или девять из них попали по мосту, в результате чего сооружение сильно повреждено. Он пояснил, что мост подлежит восстановлению, но это потребует времени.

«Скорее всего, будем перекрывать движение. Он не рухнет, это невозможно, будет просто перекрыто движение. Пострадавших и жертв нет», — добавил замглавы ВГА.

Накануне, 19 июля, Вооруженные силы Украины также обстреляли Херсон и попали в Антоновский мост.