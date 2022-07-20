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В ДНР рассказали о расстреливающих срочников украинских нацбатальонах

В НМ ДНР сообщили, что под Авдеевкой нацбатальоны расстреливают украинских срочников

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Под Авдеевкой украинские националистические батальоны выступают в роли заградотрядов, расстреливая срочников, которые пытаются отступить или сдаться. Об этом рассказал заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Хохол, передает РИА Новости.

«[Заградотряды] не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно, — стреляют прямо в упор», — рассказал военнослужащий.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что Киев пытался удержать Северск с помощью заградотрядов, которые расстреливали военных, когда те пытались бежать из города.

18 июля Народная милиция ДНР сообщила о взятии Авдеевки в полукольцо. В двух районах была перекрыта дорога, соединяющая Авдеевку и Константиновку.

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Алевтина Запольская
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