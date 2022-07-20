В России оценили желание Евросоюза частично смягчить антироссийские санкции

Сенатор Пушков заявил, что желание ЕС смягчить санкции против РФ не говорит о смене курса

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил желание Европейского союза (ЕС) частично смягчить антироссийские санкции. По его мнению, подобные намерения не говорят о смене общего курса Запада.

«И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то "осознали" и "сделали выводы"», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что европейские страны и Соединенные Штаты сделали точечные выводы и в соответствии с ними осуществили поправки, поэтому и России крупных выводов из этой коррекции делать не стоит.

Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз захотел частично смягчить введенные в отношении России санкции и разблокировать часть активов некоторых банков ради экспорта продовольствия.

15 июля Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. Смягчения коснулись удобрений, продовольствия, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Также из-под ограничительных мер вывели дочернюю компанию «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известную как Gazprom Germania GmbH). Вновь разрешены сделки и с казахстанской «дочкой» «Альфа-банка».

США уже ослабляли часть ограничений. 2 июня Министерство финансов США вывело из-под санкций против России трансакции, связанные с выплатами пенсий американцам. Отмечалось, что до этого они были запрещены соответствующим указом президента страны Джо Байдена.

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