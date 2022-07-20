Нутрициолог оценила пользу тростникового сахара для похудения

Нутрициолог Гранина сообщила, что замена белого сахара на коричневый не поможет похудеть

Замена коричневого сахара на белый не поможет похудеть, так как, по сути, эти продукты идентичны, сообщила нутрициолог, специалист по снижению веса Ольга Гранина. В беседе с изданием MK.RU она развенчала один из популярных мифов о сахаре.

Калорийность так называемого тростникового сахара такая же, как и у белого, поэтому переход с одного варианта на другой для похудения не принесет желаемого результата, объяснила специалистка. По ее словам, единственная польза коричневого сахара заключается в том, что «он не проходит тщательную промышленную обработку и в нем остаются витамины и минералы».

При этом, как подчеркнула Гранина, далеко не всегда коричневый сахар является тростниковым. Зачастую, чтобы обычный сахар оценили дороже, производители хитрят и подкрашивают его сиропом топинамбура, медом или кукурузным сиропом. Однако любые красители — это пустые углеводы, которые не принесут пользы здоровью и не поспособствуют процессу похудения, заключила специалистка.

Ранее диетолог Сара Гароне назвала овощ, который поможет сбросить вес. По ее словам, баклажаны, благодаря высокому содержанию в них клетчатки, помогают сохранять чувство сытости надолго, уменьшают тягу к еде, а также улучшают пищеварение — все эти факторы в комплексе помогают легче похудеть.