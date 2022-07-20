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Нутрициолог оценила пользу тростникового сахара для похудения

Нутрициолог Гранина сообщила, что замена белого сахара на коричневый не поможет похудеть

Фото: Melissa Erichsen / Getty Images

Замена коричневого сахара на белый не поможет похудеть, так как, по сути, эти продукты идентичны, сообщила нутрициолог, специалист по снижению веса Ольга Гранина. В беседе с изданием MK.RU она развенчала один из популярных мифов о сахаре.

Калорийность так называемого тростникового сахара такая же, как и у белого, поэтому переход с одного варианта на другой для похудения не принесет желаемого результата, объяснила специалистка. По ее словам, единственная польза коричневого сахара заключается в том, что «он не проходит тщательную промышленную обработку и в нем остаются витамины и минералы».

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При этом, как подчеркнула Гранина, далеко не всегда коричневый сахар является тростниковым. Зачастую, чтобы обычный сахар оценили дороже, производители хитрят и подкрашивают его сиропом топинамбура, медом или кукурузным сиропом. Однако любые красители — это пустые углеводы, которые не принесут пользы здоровью и не поспособствуют процессу похудения, заключила специалистка.

Ранее диетолог Сара Гароне назвала овощ, который поможет сбросить вес. По ее словам, баклажаны, благодаря высокому содержанию в них клетчатки, помогают сохранять чувство сытости надолго, уменьшают тягу к еде, а также улучшают пищеварение — все эти факторы в комплексе помогают легче похудеть.

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Наталья Обрядина
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