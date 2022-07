Диетолог назвала способствующий похудению овощ

Диетолог Сара Гароне заявила, что баклажаны уменьшают воспаление и помогают похудеть

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки баклажан считается овощем, способствующим похудению. Другие полезные свойства этого продукта диетолог Сара Гароне назвала в беседе с изданием Eat This, Not That!.

Специалистка заявила, что, согласно исследованиям американских ученых, содержащаяся в баклажанах клетчатка помогает сохранять чувство сытости надолго, уменьшает тягу к еде, а также улучшает пищеварение — все эти факторы в комплексе помогают легче похудеть. Также употребление в пищу этого продукта уменьшает воспаление в организме из-за того, что в нем содержатся антоцианы — вещества, которые обладают мощным антиоксидантным действием, пояснила она.

Кроме того, гликемический индекс баклажанов варьируется от 15 до 30, благодаря чему употребление их в пищу не вызывает резких скачков сахара в крови. Более того, этот овощ из-за высокого содержания в нем клетчатки не только не повышает уровень сахара, но и помогает контролировать уровень глюкозы в крови, добавила Гароне.

Также диетолог заявила, что баклажаны способствуют укреплению костей, так как в них содержится 0,19 миллиграмма марганца, что составляет 8 процентов дневной нормы для мужчин, и 11 процентов — для женщин.

В заключение Гароне отметила, что этот овощ снижает вероятность развития метаболического синдрома — нарушения обмена веществ, повышающего риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, поражения суставов. По ее словам, исследование иранских ученых 2021 года доказало, что баклажаны благодаря своим антигипертензивным свойствам и большому количеству клетчатки и антиоксидантов в составе могут быть полезны при лечении этой патологии.

