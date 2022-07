Названы неожиданные полезные свойства креветок

Диетолог Молли Хембри: чтобы получить суточную норму белка и меди, нужно есть креветки

Креветки содержат неожиданно много белка и меди, рассказывает диетолог Молли Хембри. В колонке для издания Eat This Not That! она назвала полезные свойства этого продукта.

Хембри утверждает, что в одной порции креветок весом 85 граммов содержится около 19 граммов белка. При этом, по ее словам, на него приходится около 75 процентов их энергетической ценности. Поэтому двух-трех порций в день достаточно для того, чтобы получить суточную норму белка, составляющую 45-55 граммов.

Диетолог напоминает, что креветки — отличный источник меди, которая нужна организму для производства нейромедиаторов и соединительных тканей. «Взрослые мужчины и не беременные, не кормящие женщины должны стремиться есть 900 микрограммов меди в день, — объясняет она. — А в 85 граммах креветок содержится около 300 микрограммов меди».

Хембри признает, что у креветок есть и недостатки. По ее словам, они не так богаты омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, как другие морепродукты. Кроме того, чтобы продлить срок годности креветок, которые можно купить в магазине, их нередко обрабатывают вредными натрийсодержащими консервантами.

Ранее Хембри порекомендовала пожилым людям есть богатый витамином А и каротиноидами шпинат. Полезна, по ее словам, будет и кудрявая капуста (кале), так как в ней много кальция и витамина D, что способствует здоровью костей.