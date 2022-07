Диетолог порекомендовала пять зеленых овощей для людей старше 50 лет

Диетолог Молли Хембри заявила, что после 50 лет важно есть шпинат, брокколи и кале

После 50 лет употребление зеленых овощей очень важно для здоровья, считает диетолог Молли Хембри. Список из пяти овощей, особенно полезных в таком возрасте, она предоставила Eat This, Not That.

Хембри порекомендовала пожилым людям есть богатый витамином А и каротиноидами шпинат, который помогает от возрастной макулярной дегенерации — прогрессирующего заболевания, ведущего к снижению зрения. Полезна будет и кудрявая капуста (кале), так как в ней много кальция и витамина D, что способствует здоровью костей. Еще один продукт в списке Хембри — брокколи, в которой содержится глюкозинозилат, помогающий людям в профилактике хронической болезни суставов остеоартрита.

Диетолог отдельно коснулась мифа о бесполезности римского салата. «Римский салат, как и другие салаты, богат витамином А, калием и клетчаткой», — утверждает она. В список Хембри также попала и листовая свекла мангольд. По словам специалистки, ее важно включать в диету, направленную на профилактику нейродегенеративных заболеваний.

