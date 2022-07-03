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Россиянам посоветовали не делать семь вещей на жаре

Врачи посоветовали в жару не пить холодную воду и не работать в огороде

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Врачи назвали россиянам семь вещей, которые опасно делать при установившейся жаркой погоде. Эксперты поделились советами с KP.RU.

Медики предупредили, что в жару опасно пить холодную воду. Эта популярная у многих привычка может вызывать ангину. Такой же риск заболеть присутствует и у любителей мороженого. Помимо этого, эксперты советуют отказаться от газированных напитков, так как они только вызывают жажду, а вместо них приучаться пить обычную воду.

Также врачи сообщили об опасности включения очень холодного кондиционера. Перепад температуры, когда на улице высокая, а в помещении низкая, может вызвать спазм сосудов. Разница в температуре не должна быть больше 10 градусов, предупреждают специалисты. Также от жары лучше не спасаться в холодной воде. «Известны даже смертельные случаи, когда спазм сосудов провоцировал инфаркт и мгновенную смерть. Так, например, умер всенародно любимый актер Анатолий Папанов», — говорится в материале.

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В жару желательно не работать в огороде из-за риска солнечного удара и не заниматься спортом. Более того, эксперты считают, что следует отказаться и от алкоголя с жирной едой. Такая пища дает нагрузку на почки и ЖКТ.

Ранее спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев рассказал, что дети и пожилые люди находятся в группе риска по солнечному удару — они могут быстрее других получить его при нахождении на открытом солнце.

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Варвара Кошечкина
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