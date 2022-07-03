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Спасатель рассказал о группах риска по солнечному удару

Спасатель Ковалев рассказал, что дети и пожилые входят в группу риска по солнечному удару

Фото: Shutterstock

Дети и пожилые люди находятся в группе риска по солнечному удару — они могут быстрее других получить его при нахождении на открытом солнце. Об этом рассказал спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев, сообщает «Газета.Ru».

Специалист отметил, что солнечный удар у данных категорий людей может развиться за считанные минуты.

«У первых механизмы терморегуляции еще не достаточно отлажены. У вторых работа этих механизмов ухудшается в силу возраста», — объяснил он.

Ковалев добавил, что при высокой тепловой нагрузке человек ощущает неестественную слабость, у него появляется головокружение и шум в ушах, иногда такое состояние сопровождается затемнением или «мушками» в глазах.

Спасатель объяснил, что при первом недомогании необходимо переместиться в тень, пить по чуть-чуть прохладную воду для восполнения водного баланса, распылить на лицо и тело воду из пульверизатора или сделать охлаждающий компресс. Пытаться «перетерпеть» данное состояние не стоит, так как вырастает вероятность обморока и развития судорог. Ковалев уточнил, что температура может держаться несколько дней.

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По его словам, во время жары и активного солнца увеличивается нагрузка на все системы организма, в первую очередь страдает центральная нервная система, поэтому важно не доводить себя до такого состояния. Для этого надо носить головные уборы, одеваться в свободную светлую одежду из натуральных тканей, которые хорошо продуваются и отводят влагу, а также не находиться на солнце в пик его активности, не заниматься высокоактивными нагрузками в жаркое время (в том числе работой в огороде) и поддерживать водный баланс.

Ранее доктор медицинских наук Павел Воробьев рассказал россиянам правила первой помощи при солнечном ударе. По его словам, необходимо принять лежачее положение, выпить стакан холодной воды и протереть водой все тело, чтобы охладиться. Он добавил, что при повышении температуры стоит выпить таблетку анальгина и не паниковать.

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Майя Гавашели
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