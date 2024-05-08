Rocket Lab рассказала о выручке и планах

Rocket Lab: часть запланированных на 2024-й год пусков перенесут на 2025-й

Американская компания Rocket Lab часть пусков, которые должны были состояться в 2024-м году, планирует перенести на 2025-й. О выручке и ближайших планах стартапа рассказывает издание SpaceNews.

В отчете о финансовых результатах за первый квартал 2024-го исполнительный директор компании Питер Бек заявил, что до конца года Rocket Lab вряд ли успеет произвести 22 пуска, как сообщалось в феврале. Причиной этого руководитель назвал задержки со стороны клиентов в изготовлении полезной нагрузки. Те спутники, которые не получится запустить в 2024-м, будут отправлены в космос в 2025-м. Вероятнее всего в текущем году Rocket Lab запустит 20 космических аппаратов.

Компания сообщила о выручке в размере 92,8 миллиона долларов за первый квартал 2024-го, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Чистый убыток Rocket Lab за первый квартал 2024-го составил 44,3 миллиона долларов, что немного меньше, чем полученный ею за аналогичный период прошлого года чистый убыток 45,6 миллиона долларов.

В марте издание сообщило, что Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ — Lightning, Pioneer и Explorer, заказами на которые уже располагает.