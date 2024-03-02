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06:30, 2 марта 2024Наука и техника

Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ

Компания Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ

Фото: Unsplash

Американская компания Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время Rocket Lab располагает платформой Photon, предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту небольших аппаратов. Теперь компания планирует разработать еще три космические платформы.

Первая — Lightning — создается на основе задела по сотрудничеству с оператором Globalstar и Агентством космического развития США. Вторая — Pioneer — предназначена для уникальных миссии вроде запуска суборбитальной капсулы компании Varda Space Industries. Третья платформа — Explorer — предназначена для запуска автоматических станций в дальний космос.

В настоящее время компания располагает заказами сразу на все четыре космические платформы.

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В марте 2021 года Rocket Lab сообщила о планах создания многоразового носителя Neutron грузоподъемностью до восьми тонн на низкую околоземную орбиту.

В настоящее время Rocket Lab располагает сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки.

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      Иван Потапов
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