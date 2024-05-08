Минобороны России заявило об ударе по объектам энергетики и ВПК Украины 8 мая

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Групповой удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены из сводки Минобороны России

Украина столкнется с проблемами с переброской западной военной техники

Уточняется, что атака проведена в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб объектам российской энергетики. В сводке указывается, что в результате удара Российской армии «существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения». Более того, утверждается, что теперь Киеву станет сложнее перебрасывать военную технику, которую ВСУ поставили их западные союзники.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что нанесенный энергетике Украины ущерб не получается устранить, несмотря на проведение постоянных ремонтных работ. По его словам, украинская компания «Укрэнерго» несколько раз была вынуждена обращаться за аварийной помощью из Европы. Шмыгаль отметил, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Кроме того, он призвал украинское население экономить электроэнергию.

За март, как ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские силы нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия РФ также нанесла два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками.

Путин связал удары по объектам энергетики с демилитаризацией Украины

В начале апреля президент России Владимир Путин высказался об ударах Вооруженных сил страны по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По словам главы государства, это является демилитаризацией республики, а также прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В свою очередь, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в марте подчеркнул, что атаки на объекты энергетики Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности вести боевые действия против России.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона оценил ущерб от российских ударов по энергообъектам страны в миллиард долларов. По словам министра, к осени 2023 года по сравнению с началом спецоперации мощности электрогенерации страны сократились на 18 гигаватт, за весну 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.