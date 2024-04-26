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17:53, 26 апреля 2024Бывший СССР

На Украине признали сложность устранения ущерба в энергетике

Шмыгаль признал сложность устранения ущерба в энергетике Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Ущерб, нанесенный энергетике Украины, не получается устранить, несмотря на проведение постоянных ремонтных работ. Это признал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Масштабные повреждения (…) невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через ее децентрализацию», — говорится в публикации.

По его словам, украинская компания «Укрэнерго» несколько раз была вынуждена обращаться за аварийной помощью из Европы. Шмыгаль отметил, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Кроме того, он призвал украинское население экономить электроэнергию.

За март, как ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу, российские силы нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия РФ также нанесла два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками.

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      Кристина Есикова
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