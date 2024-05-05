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16:49, 5 мая 2024Бывший СССР

На Украине оценили ущерб от российских ударов по энергообъектам

Минэнерго Украины оценило ущерб от ударов по энергообъектам в миллиард долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона оценил ущерб от российских ударов по энергообъектам страны в миллиард долларов. Об этом в воскресенье, 5 мая, передает РИА Новости.

По словам министра, к осени 2023 года по сравнению с началом спецоперации мощности электрогенерации страны сократились на 18 гигаватт, за весну 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Галущенко отметил, что в ходе последних ударов по энергосистеме страны было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых ударов. Некоторые прилеты полностью уничтожили энергообъекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

27 апреля глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении энергообъектов.

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      Владимир Седов
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