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Экономика

В Германии рассказали об ожиданиях по поставкам по «Северному потоку»

Gascade заявил, что 21 июля ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40%

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Немецкий газотранспортный оператор Gascade рассказал об ожиданиях по объемам поставок по трубопроводу «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

В компании ожидают, что возобновление поставок 21 июля составит 40 процентов от максимальной пропускной способности. При этом отмечается, что восстановление пропускной способности газопровода может занять несколько часов и продлиться до позднего утра.

Ранее такие же ожидания по объему поставок высказал другой газотранспортный оператор Германии — OPAL Gastransport.

О возобновлении прокачки 20 июля сообщили источники Reuters. Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам собеседников агентства, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).

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Марина Совина
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