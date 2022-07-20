Зиму без российского газа в ЕС описали

Экономист Баженов заявил, что качество жизни в ЕС без российского газа зимой снизится

Европа сможет пережить зиму без российского газа, не замерзнув, предположил экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. При этом он подчеркнул, что решение отказаться от энергоносителей из России окажется неприятным и болезненным. Специалист описал ситуацию в ЕС при отсутствии газа из России зимой в разговоре с «Лентой.ру».

Ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа. О возможности такого развития событий заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, такое решение подразумевает ряд первоочередных мер. Страны ЕС могут продлить работу своих АЭС и угольных станций.

Перспективы замещения

«Полноценно заместить российский газ для Европы на данный момент все еще невозможно. Но это не значит, что без него нельзя обойтись, — подчеркнул Баженов. — Отказ от российского газа чреват значительным ростом издержек энерго- и теплообеспечения, придется интенсивно снижать потребление по этому направлению. То есть с точки зрения благосостояния у Европы все равно остаются варианты справиться с энергокризисом самостоятельно, другое дело, что это будет неприятно и болезненно».

Аналитик добавил, что не считает заявление Бретона иллюстрацией некоего конкретного плана. Он обратил внимание на то, что звучащие сегодня заявления западных политиков зачастую противоречат друг другу: например, позиция еврокомиссара противоречит мнению Минэнергетики и Минэкономики Германии.

Я бы пока не придавал этому заявлению слишком большого значения, окончательно еще ничего не решено. В конце концов такие громкие слова — тоже важная часть информационного противостояния Григорий Баженов экономист

Баженов также усомнился в возможности полноценного замещения российского газа энергией, получаемой с помощью АЭС и угольных станций.

«Тут задача в том, что заместить нужно не все поставки, а те, которые болезненно отразятся на функционировании разного рода инфраструктур. В первую очередь речь о тепло- и энергообеспечении, а то, что касается производств, где необходим сжиженный природный газ (СПГ) — это уже отдельный вопрос. Поэтому чаще всего и говорят о генерации энергии именно в этом контексте. Вместе с тем не знаю, возможно ли замещение с помощью АЭС, учитывая то, что в некоторых странах этих проектов просто нет или они свернуты», — напомнил экономист.

«Никто не замерзнет»

Важно, по словам Баженова, понимать одно: какое бы решение в итоге не приняли политики, без российского газа в Европе никто не замерзнет.

«Есть определенные альтернативы по теплообеспечению: и электрические котлы, и дизельные, другие средства обогревания и поддержания температуры. Просто придется столкнуться с тем, что потребуются субсидии на переоборудование и поддержание определенного типа теплообеспечения в условиях резкого подорожания этой услуги», — объяснил аналитик.

Он добавил, что потребители могут столкнуться с ограничениями уровня температур, поддерживаемого в домах, но это все равно не приведет к критичным последствиям. Вероятно, к снижению качества жизни, но только статичному, а не в долгосрочной перспективе, где могут быть приняты уже другие, более комфортные для общества и стран решения.

Последствия для обеих сторон

Для России, как считает Баженов, отказ Европы от поставок газа тоже чреват потерями. Краткосрочными или долгосрочными — покажет время.

«Прекращение поставок на три-четыре месяца можно пережить. А вот дальше — большая проблема. Быстро переориентироваться на Восток не получится, даже нефтепоток удается перенаправить только частично, с газом нельзя сделать и этого, потому что необходима специальная инфраструктура, которая в данных направлениях отсутствует. А даже где присутствует, есть ограничения по прокачке», — сказал аналитик.

В любом случае, не нужно думать, что из-за перекрытия условного крана для обеих сторон моментально наступит апокалипсис. Ситуация может начать ухудшаться только со временем, а в краткосрочной перспективе все можно пережить Григорий Баженов экономист

Накануне президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя. В свою очередь министерство по делам экономики и защиты климата Германии назвало идею Путина неактуальной.