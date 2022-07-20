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Спорт

Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Фото: Lee Smith / Reuters

Защитник сборной Украины Александр Зинченко перейдет из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

По информации журналиста, клубы уже согласовали сделку. О подписании контракта должно быть официально объявлено после прохождения украинцем медицинского осмотра в «Арсенале».

Зинченко в минувшем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити». На счету украинского футболиста шесть результативных передач. За сборную страны он провел 48 встреч, в которых забил восемь мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Зинченко в 25 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2024 года.

Алексей Гусев
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