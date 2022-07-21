Минобороны России показало работу минометов «Тюльпан»
Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров Западного военного округа. Расчеты самоходных минометов наносили удары по замаскированным украинским позициям в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей. Пять, шесть, девять километров. У "Тюльпана" нет понятия — пристрелочные залпы. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет миномета как скальпелем вырезает ключевые узлы [Вооруженных сил Украины] ВСУ — укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом исключается разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что для стрельбы из миномета не требуется специальной подготовки позиции. Расчет выводит миномет на боевую позицию и ждет, когда операторы беспилотников обозначат минометчикам безопасный маршрут, а разведка передаст координаты цели. При этом системы противовоздушной обороны прикрывают 2С4 от украинских реактивных систем залпового огня.
Старший офицер на батарее 2С4 «Тюльпан» подчеркнул, что самоходный миномет отличается от ствольной и реактивной артиллерии. «Принцип полета снаряда ствольной артиллерии — это навесная траектория, принцип работы минометов — это мортирная траектория», — сообщил он.
«Тюльпан» предназначен для уничтожения защищенных объектов и целей, которые не могут быть уничтожены орудиями меньшего калибра. Основным вооружением «Тюльпана» является миномет 2Б8 калибра 240 миллиметров.
Ранее стало известно, что Минобороны России передали партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров.