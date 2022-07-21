Минобороны России показало работу минометов «Тюльпан»

Минобороны России показало работу самоходных минометов «Тюльпан» в ходе спецоперации

Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров Западного военного округа. Расчеты самоходных минометов наносили удары по замаскированным украинским позициям в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей. Пять, шесть, девять километров. У "Тюльпана" нет понятия — пристрелочные залпы. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет миномета как скальпелем вырезает ключевые узлы [Вооруженных сил Украины] ВСУ — укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом исключается разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что для стрельбы из миномета не требуется специальной подготовки позиции. Расчет выводит миномет на боевую позицию и ждет, когда операторы беспилотников обозначат минометчикам безопасный маршрут, а разведка передаст координаты цели. При этом системы противовоздушной обороны прикрывают 2С4 от украинских реактивных систем залпового огня.

Старший офицер на батарее 2С4 «Тюльпан» подчеркнул, что самоходный миномет отличается от ствольной и реактивной артиллерии. «Принцип полета снаряда ствольной артиллерии — это навесная траектория, принцип работы минометов — это мортирная траектория», — сообщил он.

«Тюльпан» предназначен для уничтожения защищенных объектов и целей, которые не могут быть уничтожены орудиями меньшего калибра. Основным вооружением «Тюльпана» является миномет 2Б8 калибра 240 миллиметров.

Ранее стало известно, что Минобороны России передали партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров.