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Минобороны России передали партию минометов с колесным ходом

Минобороны России передали партию 120-миллиметровых минометов 2Б11 с колесным ходом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минобороны России

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») передал Министерству обороны России партию 120-миллиметровых минометов 2Б11 с колесным ходом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«В боевых условиях неоспоримыми преимуществами миномета 2Б11 являются усовершенствованная плита кругового обстрела, быстросъемный стреляющий механизм, не требующий разборки ствола, а также предохранитель от двойного заряжания небольшой массы», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что миномет может использовать выстрелы с осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами. В пресс-службе подчеркнули, что, благодаря мобильности, широкой номенклатуре боеприпасов и быстрому переходу из походного положения и обратно, 2Б11 «отвечает самым высоким требованиям к современному артиллерийскому вооружению».

Миномет 2Б11 можно перевести из походного положения в боевое менее чем за три минуты. Прицельная дальность стрельбы миномета составляет 7100 метров, а скорострельность — до 15 выстрелов в минуту.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что российские военные применяют на Украине сверхточные управляемые мины «Грань» для минометов калибра 120 миллиметров.

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Даниил Иринин
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