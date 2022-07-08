Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды

ТАСС: российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов»

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) применили в ходе специальной операции на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, армия России, кроме хорошо зарекомендовавших себя 152-миллиметровых корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», использует и другое передовое оружие. «"Краснополь", "Грань" и "Китолов" — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — подчеркнул источник.

Эксперт добавил, что управляемые снаряды наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя-дальномера, который устанавливается на беспилотник. «В частности, используются беспилотники типа "Орлан". Он подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

Чаще всего российские войска применяют подобные снаряды для уничтожения отдельных дзотов, огневых точек, техники или огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российские беспилотники «Орион» и «Форпост-Р» смогут наводить управляемые боеприпасы «Грань» и «Краснополь» на цель.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО
Лепс раскрыл причину развода с женой
В Бразилии заявили о провале санкций против России
В США заявили о неготовности Европы платить высокую цену за «справедливость»
Рекордное число россиян начало процедуру упрощенного банкротства
Российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды
Китай задумал беспрецедентный шаг для спасения от кризиса
Россиян призвали сохранить доллары
В Запорожской области заявили о взрывах в городе
Российский бизнесмен оценил последствия санкций Евросоюза для всего мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.