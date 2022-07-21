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Евросоюз выделил полмиллиарда евро на помощь военным Украины

Жозеп Боррель заявил, что ЕС выделил 500 млн евро на закупки оружия Украине

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Европейский союз выделил 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что решение о выделении пятого транша в размере полумиллиарда евро было принято на заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне стран-членов Евросоюза. «ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», — говорится в сообщении.

Деньги из Европейского фонда мира будут направлены на закупки оружия Украине.

Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что Украине для восстановления необходимо от 30 до 100 миллиардов долларов. Он пояснил, что до 30 миллиардов долларов в год нужны для макроэкономики. Такая же сумма требуется для поддержки армии, добавил он.

Ксения Назарова
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