Назван самый грамотный способ накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Владелец агентства недвижимости Аверс призвала копить на ипотеку через копилку в банке

Владелец агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала о самом грамотном способе собрать сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Специалист заявила, что откладывать средства для покупки недвижимости — это наиболее выгодная тактика финансово подкованных людей. Своим мнением Аверс поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Самостоятельно накопить на первоначальный взнос — это тот способ сбора средств на первоначальный взнос по ипотеке, которым пользуются финансово грамотные люди, подчеркнула Аверс.

Если у человека до ипотеки есть возможность спокойно откладывать деньги, не тратить на развлечения и на какие-то эмоциональные покупки, а просто копить и откладывать, то и ипотека не станет тяжким финансовым бременем, заключила специалист по недвижимости.

«Если у вас не хватает терпения откладывать и не тратить. Если вы видите красивую сумочку и не можете удержаться от покупки — как в тумане снова приобретаете ненужную вещь, то тогда стоит открыть специальный счет в банке — так называемую "копилку", куда вы сможете положить деньги на определенный срок. Снять раньше этого срока средства нельзя. Это очень удобный способ для тех, кто не до конца владеет собой», — сочла Аверс.

Важно помнить, что вклады в банках застрахованы только до суммы 1,4 миллиона рублей, указала эксперт. Если сумма превышает эту цифру, стоит разбить ее и открыть «копилки» в разных банках, чтобы все деньги были полностью застрахованы на случай форс-мажоров, посоветовала Аверс.

«Можно настроить автоматическое пополнение таких счетов, например, с каждого поступления денег. Средства можно отправлять на индивидуальный инвестиционный счет или на накопительный. Конкретные предложения можно узнать в своем банке, где, например, вы получаете зарплату. Кроме того, проценты по вашему вкладу хоть как-то будут компенсировать инфляцию», — резюмировала специалист.

Ранее партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова разъяснила правила продажи ипотечной квартиры. Продать такую недвижимость можно через банк-залогодержатель или другую кредитную организацию, предварительно погасив долг самостоятельно, поделилась специалист.