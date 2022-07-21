Найдены пожирающие парниковые газы бактерии

Nature Chemical Biology: найдены способные переваривать парниковые газы цианобактерии

Специалисты из Университета Саскачевана и Университета Саймона Фрейзера нашли бактерии, которые пожирают парниковые газы. Они смогут уменьшить выбросы CO2 в атмосфере, оказывающее пагубное влияние на экосистемы и изменяющие климат. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

В ходе исследования ученые изучили цианобактерий — фотосинтезирующие организмы, живущие в воде. Оказалось, что они используют углерод для синтеза необходимых питательных веществ. Как показали данные экспериментов, эти бактерии способны поглощать CO2 из атмосферы — вместе с другими органическими молекулами или самостоятельно. По мнению специалистов, это открытие можно использовать для разработки новых промышленных процессов для сокращения выбросов парниковых газов.

В июне 2022 года сотрудники Австралийского университета Квинсленда выявили червей, которые способны перерабатывать пластик путем его поедания. Личинки жуков Zophobas morio содержат в кишечнике специальные ферменты, помогающие переваривать полистирол.