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Найдены пожирающие парниковые газы бактерии

Nature Chemical Biology: найдены способные переваривать парниковые газы цианобактерии

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Globallookpress.com

Специалисты из Университета Саскачевана и Университета Саймона Фрейзера нашли бактерии, которые пожирают парниковые газы. Они смогут уменьшить выбросы CO2 в атмосфере, оказывающее пагубное влияние на экосистемы и изменяющие климат. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

В ходе исследования ученые изучили цианобактерий — фотосинтезирующие организмы, живущие в воде. Оказалось, что они используют углерод для синтеза необходимых питательных веществ. Как показали данные экспериментов, эти бактерии способны поглощать CO2 из атмосферы — вместе с другими органическими молекулами или самостоятельно. По мнению специалистов, это открытие можно использовать для разработки новых промышленных процессов для сокращения выбросов парниковых газов.

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Елена Апазиди
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