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В России рассказали о «взрывоопасности» украинского «Булата»

«Российская газета»: сработавшая динамическая защита повредила украинский танк Т-64БМ

Попадание противотанкового снаряда по украинскому танку Т-64БМ «Булат» привело к срабатыванию динамической защиты, которая повредила ходовую часть машины. В публикации «Российской газеты» боевую машину назвали «взрывоопасной».

Последствия попадания показали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Форпост». Отмечается, что после попадания боеприпаса сработала динамическая защита «Нож».

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«Ее взрыв был настолько мощным, что сильно повредил левую надгусеничную полку, сорвал бортовой экран и разорвал гусеничную ленту», — пишет издание.

Т-64БМ является модернизацией советского танка Т-64БВ. «Булат» получил встроенную динамическую защиту «Нож» и систему управления огнем 1А45 «Иртыш». Танк приняли на вооружение Украины в 2004 году.

В июне военный эксперт Алексей Леонков заявил, что западные страны беспокоятся из-за российских танков. Он отметил, что в боекомплект Т-90 входят снаряды, пробивающие до метра брони.

Даниил Иринин
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