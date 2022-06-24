Объяснено беспокойство Запада из-за российских танков

Эксперт Леонков: западные страны беспокоятся из-за российских танков

Страны Запада беспокоятся из-за российских танков. Причину их переживаний РИА Новости объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, западные государства, изучив современные российские Т-90 в Сирии, пришли к выводу, что этот танк «нельзя гарантированно поразить снарядом калибра 120 миллиметров».

«Во-вторых, в боекомплект Т-90 и более нового Т-14 "Армата" входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), пробивающие до метра брони. На Западе таких эффективных боеприпасов нет. Поэтому там и решили заняться именно калибром орудий. При этом наш Т-14 изначально создавался под калибр 152 миллиметра. Поставить это орудие на серийные образцы — вопрос нескольких месяцев», — уточнил эксперт.

Таким образом Леонков прокомментировал выставку Eurosatory, на которой западные компании представили новую военную технику.

В июне на выставке Eurosatory немецкий концерн Rheinmetall представил замену танку Leopard 2 — KF51 Panther, оснащенный 130-миллиметровой пушкой. Тогда же французская компания Nexter показала танковую пушку Ascalon калибра 140 миллиметров и новую версию основного танка вооруженных сил Франции Leclerc.