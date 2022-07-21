Угрожавшее безопасности России такси получило штраф на миллиард долларов

Китай оштрафовал такси DiDi на 1,18 миллиарда долларов

Управление по вопросам кибербезопасности Китая оштрафовало китайский конгломерат DiDi Global, владеющий одноименным сервисом такси, на 8,026 миллиарда юаней (1,18 миллиарда долларов) за нарушение законов о кибербезопасности и о защите данных, пишет ТАСС со ссылкой на регулятора.

Расследование в отношении DiDi, которую обвиняли в угрозе безопасности России, началось из-за подозрений в незаконной деятельности. В итоге после проверки следствие якобы получило доказательства правонарушений, которые имеют также отягчающие обстоятельства.

Председатель правления, главный исполнительный директор DiDi Global Чэн Вэй и генеральный директор DiDi Global Лю Цин были дополнительно оштрафованы на один миллион юаней (около 148 тысяч долларов) каждый. В начале июля прошлого года регулятор приказал удалить с маркетов мобильное приложение DiDi из-за незаконного сбора данных пользователей.

Тогда же ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на DiDi. Агрегатор обвинили в сборе больших объемов данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки и представлять угрозу для безопасности страны. В феврале DIDi объявил об уходе из России.