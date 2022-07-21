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Угрожавшее безопасности России такси получило штраф на миллиард долларов

Китай оштрафовал такси DiDi на 1,18 миллиарда долларов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Управление по вопросам кибербезопасности Китая оштрафовало китайский конгломерат DiDi Global, владеющий одноименным сервисом такси, на 8,026 миллиарда юаней (1,18 миллиарда долларов) за нарушение законов о кибербезопасности и о защите данных, пишет ТАСС со ссылкой на регулятора.

Расследование в отношении DiDi, которую обвиняли в угрозе безопасности России, началось из-за подозрений в незаконной деятельности. В итоге после проверки следствие якобы получило доказательства правонарушений, которые имеют также отягчающие обстоятельства.

Председатель правления, главный исполнительный директор DiDi Global Чэн Вэй и генеральный директор DiDi Global Лю Цин были дополнительно оштрафованы на один миллион юаней (около 148 тысяч долларов) каждый. В начале июля прошлого года регулятор приказал удалить с маркетов мобильное приложение DiDi из-за незаконного сбора данных пользователей.

Тогда же ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на DiDi. Агрегатор обвинили в сборе больших объемов данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки и представлять угрозу для безопасности страны. В феврале DIDi объявил об уходе из России.

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Платон Щукин
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