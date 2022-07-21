Во Франции заявили о повторении Европой ошибки Наполеона в отношении России

Le Figaro: Евросоюз повторил ошибку Наполеона с блокадой Англии в отношении России

Французский экономист Оливье Де Мейзон Руж в материале для Le Figaro напомнил странам Европы о разрушительных последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году.

По мнению эксперта, Евросоюз допускают подобную ошибку, вводя санкции против России.

«Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены», — написал экономист.

Автор подчеркнул, что отрезанная от европейских рынков Британия была вынуждена наладить торговлю с партнерами за океаном, что пошло на пользу империи. Франция же, напротив, сдала позиции морской державы и позволила США нарастить мощь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенный Евросоюзом новый пакет санкций, заявила, что они нелегитимны. По словам дипломата, ЕС продолжает загонять себя в тупиковое положение, а попытки давить на Москву не имеют перспектив. «К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза — дистанция огромного размера», — заметила Захарова.