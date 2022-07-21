Тайсон Фьюри назвал условие для проведения поединка с Джошуа

Тайсон Фьюри заявил, что выйдет на ринг против Энтони Джошуа, если бой будет бесплатным

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал условие для проведения поединка с соотечественником Энтони Джошуа. Видео с комментарием спортсмена появилось в Twitter-аккаунте Майкла Бенсона.

Фьюри заявил, что выйдет на ринг, если бой будет бесплатным. «Бесплатно транслироваться по телевидению, и все билеты должны раздаваться бесплатно. На этом британском историческом бою нельзя никому позволить заработать, если он состоится», — поделился боксер.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе. В последнем бою он одержал победу над соотечественником Диллианом Уайтом, после чего объявил о завершении карьеры. Всего в активе Фьюри 32 победы (23 нокаутом) при одной ничьей.

В активе Джошуа 24 победы при двух поражениях. Он потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в поединке с Александром Усиком 25 сентября 2021 года. Реванш спортсмены проведут 20 августа.