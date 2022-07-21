Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назначил нового замглавы Россотрудничества

Президент Путин назначил Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Богомолова заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Богомолов занимал пост начальника управления ведомства по содействию международному развитию и гуманитарных программ.

13 июня глава государства Владимир Путин указом освободил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. На этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Позже стало известно, что Поклонскую назначили на должность советника Генерального прокурора России Игоря Краснова.

Политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что отставка Поклонской связана с ее активной публичной деятельностью, которая не нравится властям России. Специалист добавил, что она останется на госслужбе, однако ее деятельность будет менее публичной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
Эксперт рассказал об использовании мошенниками халатности модераторов YouTube
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества
В ЮНИСЕФ отказались от встречи с попавшей в «Миротворец» девочкой из ЛНР
В США оценили российскую «Коалицию»
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в Москве
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.