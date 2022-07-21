Путин назначил нового замглавы Россотрудничества

Президент Путин назначил Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Богомолова заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Богомолов занимал пост начальника управления ведомства по содействию международному развитию и гуманитарных программ.

13 июня глава государства Владимир Путин указом освободил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. На этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Позже стало известно, что Поклонскую назначили на должность советника Генерального прокурора России Игоря Краснова.

Политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что отставка Поклонской связана с ее активной публичной деятельностью, которая не нравится властям России. Специалист добавил, что она останется на госслужбе, однако ее деятельность будет менее публичной.