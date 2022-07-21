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В Госдуме рассказали о дилемме Евросоюза из-за антироссийских санкций

Депутат Белик заявил, что страны ЕС столкнулись с дилеммой в отношении санкций против РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с дилеммой в связи с санкциями, вводимыми в отношении России. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, пишут «Известия».

По словам депутата, перед Европой встал выбор: «молча сносить последствия ударивших по ним самим антироссийских санкций» и наблюдать за возросшим количеством проблем во внутренней политике или аккуратно отойти от рестрикций и поправить свои дела. Чем больше новых санкций страны ЕС вводят против России, тем сильнее они в них увязают, добавил Белик.

Он добавил, что частичное эмбарго на импорт золота, а также запрет на ввоз ряда товаров не станут панацеей от энергетического кризиса и не решат ворох проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Европа.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют подробности нового пакета.

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Сергей Истомин
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