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В Европарламенте предрекли Латвии социальную катастрофу масштаба 1990-х

Депутат Европарламента Ушаков предрек Латвии социальную катастрофу масштаба 1990-х годов

Фото: Mareks Steins / Unsplash

Депутат Европарламента (ЕП), бывший мэр Риги Нил Ушаков предрек Латвии социальную катастрофу масштаба 1990-х годов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти могут это предотвратить. «В отличие от 90-х у нас есть опыт, мы член ЕС, у нас несравненно больший бюджет и у нас есть доступ к поддержке из Брюсселя на миллиарды евро. У нас в 90-е такого не было», — подчеркнул он. Ушаков считает, что необходимо ввести чрезвычайное социальное положение, чтобы оказать максимально широкую поддержку жителям страны зимой 2022-2023 годов и в течение всего следующего года.

Депутат отметил, что введение чрезвычайного социального положения может потребовать два-три миллиарда евро. Он добавил, что бюджет Латвии составляет более 12 миллиардов евро, а поддержка от Европейского союза — более 10 миллиардов евро.

Ушаков предупредил, что в 2023 году десятки тысяч жителей Латвии останутся без отопления, воды и электричества, а также столкнутся с долгами за коммунальные услуги и перед банками, угрозой выселения на улицу и бедностью, если этой зимой не ввести чрезвычайное социальное положение. По его мнению, новый социальный кризис вызовет очередную и уже невосполнимую волну эмиграции.

Ранее Сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Саму идею отказа от российского топлива ранее концептуально согласовало правительство, с инициативой выступила коалиция консервативных сил после начала военной операции Москвы на Украине.

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Марина Совина
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