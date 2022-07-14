Латвия утвердила запрет на газ из России

Сейм Латвии утвердил запрет на газ из России с 2023 года

Сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года, пишет Delfi.

Саму идею отказа от российского топлива ранее концептуально согласовало правительство, с инициативой выступила коалиция консервативных сил после начала военной операции Москвы на Украине.

О том, что Латвия, а также Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России, в апреле сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Тогда он подчеркнул, что все три страны Балтии на тот момент не импортировали российский газ.

Кариньш также выступает сторонником включения эмбарго на газ в очередной пакет европейских санкций. При этом почти весь импорт Латвии в прошлом году приходился на Россию.

Страны Прибалтики также планируют уже в 2024 году отказаться от покупки электроэнергии в России. На таком решении в переговорах с Латвией и Эстонией настаивает Литва, заявил глава сетевого оператора республики Litgrid Рокас Масюлис. По его словам, в обсуждении этого плана принимает участие и Еврокомиссия.