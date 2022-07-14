Литва решила досрочно отказаться от энергии из России

Глава Litgrid Масюлис: страны Балтии обсуждают отказ от энергии из России в 2024 году

Страны Балтии должны отказаться от покупки электроэнергии в России уже в 2024 году, то есть за год до намеченного срока. На таком решении в переговорах с Латвией и Эстонией настаивает Литва, заявил глава сетевого оператора республики Litgrid Рокас Масюлис. По его словам, в обсуждении этого плана принимает участие и Еврокомиссия, пишет «Коммерсантъ».

Работа энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) регулируется межправительственным соглашением от 2001 года, предполагающим как синхронный режим энергосистем, так и поддержку энергорезервами на случай аварий. Электросвязи республики имеют еще со времен СССР, когда все они входили в одну страну.

Избавиться от российской электроэнергии во избежание политических рисков в Прибалтике хотят уже давно, однако этому мешает существенный энергодефицит. Так, в 2021 году Литва произвела только 40 процентов от необходимой ей электроэнергии. При этом в последние годы закупки в России только росли из-за привлекательных цен.

С мая Россия отказалась от поставок энергии в страны Балтии из-за проблем в денежных расчетах на бирже NordPool. Кирилл Степанченко из Vygon Consulting отметил, что Эстония, Литва и Латвия смогли обойтись без закупок благодаря низкому спросу и выходу на полную мощность линий электропередач из Евросоюза и Скандинавии. Но реальным сроком выхода их из БРЭСС эксперт все же видит 2025 год, когда будет запущена линия Harmony link из Польши.

По его словам, полный отказ от российской электроэнергии заставит использовать дорогую тепловую генерацию, дополнительные расходы, включая платежи за выбросы парниковых газов, составят до 400 миллионов евро. Тем не менее Регина Лянзберг из Kept полагает, что технически препятствий для отключения не осталось, и вопрос носит политический и экономический характер.

Об отключении от российской электроэнергии стран Балтии в 2025 году министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис говорил еще в декабре 2021 года. Однако начало российской спецоперации на Украине и резкий рост санкционного противостояния заставляет республики пересматривать планы.

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