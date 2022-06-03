Оценены последствия отказа от российского электричества для стран Балтии

В Vygon Consulting оценили отказ стран Балтии от электричества из России в $400 млн в год

Операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили досрочно отказаться от электричества из России, перестав использовать его для балансирования своих энергосистем. Ранее страны Балтии заявляли, что намерены выйти из энергокольца БРЭЛЛ лишь к 2025 году. По оценке экспертов, опрошенных «Ведомостями», последствием досрочного отказа от российской электроэнергии станут дополнительные расходы в размере 400 миллионов долларов в год.

На данный момент со странами Балтии у России поддерживаются лишь технические — балансирующие — перетоки электроэнергии по приграничным линиям электропередач (ЛЭП), так как 22 мая российская «Интер РАО» перестала поставлять им энергию. 2 июня литовский оператор Litgrid, латвийский Augstprieguma tikls (AST) и эстонский Elering сообщили, что решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем и с 1 июня «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно». По заявлению компаний, теперь они будут использовать только резервные мощности прибалтийских и скандинавских стран.

При этом в конце 2021-го министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявлял, что полностью от энергокольца БРЭЛЛ, в которое входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва, прибалтийские страны откажутся лишь через 3 года. По мнению аналитика Vygon Consulting Кирилла Степанченко, досрочное отключение от БРЭЛЛ прежде всего негативно скажется на самих бывших импортерах — расходы их потребителей могут серьезно вырасти. «Изъятие российской электроэнергии с Nord Pool приведет к росту цен. В результате потребители в странах Балтии будут платить за электричество на 250 миллионов долларов в год больше только за счет использования более дорогой генерации и еще около 150 миллионов долларов — за дополнительные выбросы СО2», — подсчитал эксперт.

Независимый эксперт по электроэнергетике Владимир Скляр добавил, что Россия уже подготовлена к автономной работе энергосистемы, в том числе в Калининградской области. Он подчеркнул, что спад экспорта в Прибалтику и Финляндию уже заложен в бизнес-стратегии «Интер РАО» до 2030 года. Тем не менее очевидно, что уход с этих рынков лишит компанию большой части выручки от энергоэкспорта. В прошлом году поставки электроэнергии из России выросли сразу на 86 процентов и достигли максимума за 10 лет — 21,77 миллиарда киловатт/час.