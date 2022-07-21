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Россия пообещала незамедлительно рассмотреть просьбу Венгрии о поставках газа

Глава МИД России Лавров заявил о рассмотрении просьбы Венгрии о поставках газа

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва незамедлительно рассмотрит просьбу Венгрии о поставке дополнительных объемов газа, пишет РИА Новости.

«Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — сказал Лавров.

На встрече с российским коллегой 21 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна хотела бы закупить дополнительные 700 миллионов кубометров газа, так как вопрос энергобезопасности стоит особенно остро в сложившейся международной обстановке. Он подчеркнул, что Венгрия уже предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией.

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В июле также стало известно, что Россия резко нарастила поставки нефти в Венгрию. Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье с 1 по 14 июля упал на 0,9 процента, при этом поставки нефти по трубопроводу в Венгрию взлетели на 41 процент. Петер Сийярто и ранее неоднократно заявлял о невозможности заменить российские энергоносители.

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Софья Ермакова
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