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Череду отставок лидеров западных стран объяснили

Политолог Калачев: желание Драги уйти в отставку слабо связано с ситуацией на Украине

Фото: Tim Ireland / Global Look Press

Череда отставок западных лидеров не имеет прямой связи с последствиями санкций и украинским вопросом, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, чем могут быть вызваны перестановки в руководстве ряда стран Европы.

«Регулярная ротация»

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь заявил парламенту об уходе в отставку. Политик сообщил об этом во время заседания нижней палаты парламента. «В свете вчерашнего голосования в Сенате, я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики [Серджо Маттарелле], чтобы сообщить о своих намерениях», — сказал Драги.

В любой европейской стране рано или поздно политики покидают свои посты. Происходит регулярная ротация. Конечно, она учащается в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране

Константин Калачевполитолог

«Партии, которые претендуют на то, чтобы быть правящими, ищут крайних, виноватых, ищут замену собственным же представителям», — считает Калачев.

Внутренняя кухня итальянской политики

Калачев отметил, что внутренняя ситуация и в самой партии, и во всей стране могли отразиться на решении Драги.

«Понятно, что сейчас отставку будут связывать с тем, что Драги поддерживал Украину и считал нужным поставлять Украине оружие. Но это же не совсем так, даже, возможно, совсем не так», — заявил он.

Украинская тема там не является ключевой

Константин Калачевполитолог

Политолог убежден, что итальянская политика — это большой клубок противоречий и конфликтов личностей. «Коалиция «Движение пяти звезд» хоть и называется партией, однако это достаточно рыхлое объединение. Его членов связывает общая платформа, на которой каждый может высказать свою точку зрения и поддержать или осудить того или иного политика. Но это не вертикальная структура: внутри есть свои группы по интересам, внутренние расклады», — рассказал он.

Отставка Джонсона

Еще одной отставкой, которую связывают с украинской темой, называют отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Однако и здесь нельзя не учитывать конфликты Джонсона внутри своей страны, заметил Калачев.

Причина отставки Джонсона — это имиджевые проблемы, а не поддержка Украины

Константин Калачевполитолог

«Его причины — это и день рождения, который он отмечал по время ковидных ограничений, и кадровые назначения весьма сомнительного свойства, и скандалы, в которые попадали его люди», — перечислил политолог.

Будущие политические перемены

Калачев считает, что в будущем цепочка политических изменений в европейских странах может продолжиться. Однако в отношении России новые политики могут стать еще более негативно настроенными.

«Если Лиз Трасс [претендент на пост премьер-министра Великобритании] станет премьером, она ничуть не менее жесткая, чем Джонсон, по отношению к России. Также в той же самой Германии, когда начнется отопительный сезон, можно ожидать падения популярности правящей коалиции. Возможно, создастся новая коалиция с участием ХДС/ХСС [политическая партия в Германии]. Но для России это только хуже будет», — заключил он.

Альтернатива типа Марин Ле Пен править никогда не будет ни во Франции, ни в Италии, ни в Германии. Не надо ждать чуда и не надо ждать заката Европы

Константин Калачевполитолог

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

14 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании уйти в отставку. Вместе с ней ушло и все эстонское правительство. Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новую правящую коалицию, 15 июля ее лидеры подписали коалиционный договор. В тот же день парламент поддержал полномочия Каллас для формирования нового правительства. 18 июля Каллас вновь стала премьер-министром Эстонии, став главой уже нового правительства.

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Алена Шевченко
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