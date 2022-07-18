Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Каллас вновь стала премьер-министром Эстонии

Парламент Эстонии принял присягу нового правительства страны во главе с Каллас

Фото: Sergei Grits / AP

Парламент Эстонии принял должностную присягу нового правительства страны, главой которого вновь стала Кая Каллас. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Премьер-министр Кая Каллас зачитала текст должностной присяги, после чего новые министры в алфавитном порядке подписали документ, официально приступив к исполнению своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим президент Эстонии Алар Карис подписал указ об отставке прежнего правительства. Нынешний кабинет министров будет работать до очередных парламентских выборов в республике, которые запланированы на март 2023 года.

14 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании уйти в отставку. Вместе с ней ушло и все эстонское правительство.

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новую правящую коалицию, 15 июля ее лидеры подписали коалиционный договор. В тот же день парламент поддержал полномочия Каллас для формирования нового правительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной
40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Плывущие машины по центру российского города после ливня попали на видео
В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада
Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ
Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры
ФСИН прокомментировала самоубийство проректора РТА в СИЗО
Путин придумал простой способ развивать технологии в России
Европе назвали способ запастись газом к трудной зиме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.