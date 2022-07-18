Каллас вновь стала премьер-министром Эстонии

Парламент Эстонии принял присягу нового правительства страны во главе с Каллас

Парламент Эстонии принял должностную присягу нового правительства страны, главой которого вновь стала Кая Каллас. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Премьер-министр Кая Каллас зачитала текст должностной присяги, после чего новые министры в алфавитном порядке подписали документ, официально приступив к исполнению своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим президент Эстонии Алар Карис подписал указ об отставке прежнего правительства. Нынешний кабинет министров будет работать до очередных парламентских выборов в республике, которые запланированы на март 2023 года.

14 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании уйти в отставку. Вместе с ней ушло и все эстонское правительство.

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новую правящую коалицию, 15 июля ее лидеры подписали коалиционный договор. В тот же день парламент поддержал полномочия Каллас для формирования нового правительства.