Премьер-министр Эстонии объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии Каллас объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В пресс-службе сообщили, что Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственном желанию. Вместе с ней в отставку уйдет все эстонское правительство.

«Наше правительство возглавило страну в очень трудное время (...) Несмотря на этом, мы сделали много хороших и великих дел для укрепления страны и поддержки народа», — сказала Каллас.

О планах премьер-министра уйти в отставку сообщалось 8 июля. «Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — заявила премьер.

Каллас занимала должность премьер-министра республики с января 2021 года.