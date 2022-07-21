В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Член СПЧ Меркачева выступила против введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева выступила против введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Ее слова в четверг, 21 июля, приводит радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что считает ужесточение закона излишним и предположила, что это может привести к использованию репрессивного лечения и стать «топором в руках человека, который просто хочет с кем-то разделаться».

«Что касается ужесточения наказания и того, чтобы медицина была к этому процессу подключена, то это все попахивает принудительным лечением в советские годы. И как только кто-то будет неугоден кому-то, то получается, что этого человека можно объявить лесбиянкой и отправить на принудительное лечение. Неизвестно, как будет строиться система доказывания, что этот человек пропагандирует ЛГБТ-ценности», — сказала Меркачева.

Ранее 21 июля стало известно, что депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений».

По действующему законодательству в России за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусмотрено административное наказание в виде штрафа. В июне заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в России в целом.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы, актер, режиссер и народный артист России Николай Бурляев назвал представителей ЛГБТ извращенцами и указал им на «место под забором».