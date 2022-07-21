В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева выступила против введения уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Ее слова в четверг, 21 июля, приводит радиостанция «Говорит Москва».
Она отметила, что считает ужесточение закона излишним и предположила, что это может привести к использованию репрессивного лечения и стать «топором в руках человека, который просто хочет с кем-то разделаться».
«Что касается ужесточения наказания и того, чтобы медицина была к этому процессу подключена, то это все попахивает принудительным лечением в советские годы. И как только кто-то будет неугоден кому-то, то получается, что этого человека можно объявить лесбиянкой и отправить на принудительное лечение. Неизвестно, как будет строиться система доказывания, что этот человек пропагандирует ЛГБТ-ценности», — сказала Меркачева.
Ранее 21 июля стало известно, что депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений».
По действующему законодательству в России за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусмотрено административное наказание в виде штрафа. В июне заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в России в целом.
Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы, актер, режиссер и народный артист России Николай Бурляев назвал представителей ЛГБТ извращенцами и указал им на «место под забором».