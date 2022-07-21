Наказание за пропаганду нетрадиционных отношений предложили сделать уголовным

Депутат ГД Останина предложила уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных отношений

Наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» предложили вывести из административной сферы в уголовную. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы (ГД), глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, одна из соавторов закона о полном запрете подобной пропаганды. Слова парламентария приводит АГН «Москва».

По словам Останиной, административное наказание является недостаточным, его нужно ужесточать.

«Недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы (...) мы не стали исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая является соучастницей уничтожения нашего населения, сокращения нашего населения», — заявила депутат.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России.

По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое. После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.

Коллега Останиной, депутат Государственной думы Николай Бурляев, заявлял о своей надежде на принятие этого закона вопреки противодействию «голубого лобби»во власти.

