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В Госдуме рассказали о «голубом лобби» в правящих кругах России

Депутат Госдумы Бурляев рассказал о «голубом лобби» в правящих кругах России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Внесенный в Государственную Думу законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (добровольного отказа заводить детей), нетрадиционной сексуальной ориентации и «отрицания семейных ценностей» в кино, музыке, театре, СМИ и интернете может быть принят, несмотря на противодействие «голубого лобби» во власти. Такую надежду выразил в интервью «Ленте.ру» один из авторов инициативы, народный артист России Николай Бурляев, являющийся сейчас депутатом нижней палаты парламента.

«У меня есть надежда, что документ будет принят, несмотря на явное противодействие, так как голубое лобби есть и в правящих кругах», — рассказал он.

Народный избранник добавил, что надеется на поддержку своих коллег-депутатов, которых видит каждый день, наблюдая «процесс единения в здравом смысле».

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«Мы должны передать грядущим поколениям красивую, разумную, просветленную Россию», — считает парламентарий.

Помимо этого, Бурляев заявил, что первый президент постсоветской России Борис Ельцин виноват в появлении в стране ЛГБТ и «всей мерзости». По его словам, «пришло время разобраться с тем, было ли это злонамеренно сделано или просто допущено нашим культурным либеральным руководством, заставившим нас жить по западным лекалам».

Николай Бурляев — депутат, российский деятель культуры и искусства. Он запомнился зрителю по ролям в фильмах «Иваново детство», «Служили два товарища», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита» и «Адмиралъ». В 2021 году актер был избран депутатом Государственной Думы восьмого созыва от партии «Справедливая Россия — Патриоты За Правду».

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Игорь Дмитров
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