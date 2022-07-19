В Госдуме обвинили Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России

Депутат Госдумы Бурляев обвинил Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России

Первый президент постсоветской России Борис Ельцин виноват в появлении в стране ЛГБТ и «всей мерзости» — с таким обвинением в интервью «Ленте.ру» выступил актер, режиссер, народный артист России Николай Бурляев, являющийся сейчас депутатом Государственной Думы и соавтором законопроекта о запрете на пропаганду ЛГБТ и чайлдфри.

«Когда закон Ельцина от 1993-го года, потакая вседозволенности, лишил государство возможности влиять на культурную политику — на наши экраны стали просачиваться картины, пропагандирующие однополые отношения, трансвеститов, лесбиянок и прочие непотребства», — уверен он.

Бурляев не уточнил, какой именно документ имеет в виду. Возможно, речь идет о законе об «Основах законодательства Российской Федерации о культуре», который был принят Верховным Советом страны 9 октября 1992 года.

«Пришло время разобраться с тем, было ли это злонамеренно сделано или просто допущено нашим культурным либеральным руководством, заставившим нас жить по западным лекалам», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (добровольного отказа заводить детей), нетрадиционной сексуальной ориентации и «отрицания семейных ценностей» в кино, музыке, театре, СМИ и интернете. Николай Бурляев является одним из авторов инициативы.