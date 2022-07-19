Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме обвинили Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России

Депутат Госдумы Бурляев обвинил Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России
Николай Бурляев

Николай Бурляев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Первый президент постсоветской России Борис Ельцин виноват в появлении в стране ЛГБТ и «всей мерзости» — с таким обвинением в интервью «Ленте.ру» выступил актер, режиссер, народный артист России Николай Бурляев, являющийся сейчас депутатом Государственной Думы и соавтором законопроекта о запрете на пропаганду ЛГБТ и чайлдфри.

«Когда закон Ельцина от 1993-го года, потакая вседозволенности, лишил государство возможности влиять на культурную политику — на наши экраны стали просачиваться картины, пропагандирующие однополые отношения, трансвеститов, лесбиянок и прочие непотребства», — уверен он.

Материалы по теме:
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
Сегодня
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря 2021

Бурляев не уточнил, какой именно документ имеет в виду. Возможно, речь идет о законе об «Основах законодательства Российской Федерации о культуре», который был принят Верховным Советом страны 9 октября 1992 года.

«Пришло время разобраться с тем, было ли это злонамеренно сделано или просто допущено нашим культурным либеральным руководством, заставившим нас жить по западным лекалам», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (добровольного отказа заводить детей), нетрадиционной сексуальной ориентации и «отрицания семейных ценностей» в кино, музыке, театре, СМИ и интернете. Николай Бурляев является одним из авторов инициативы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия
В Госдуме обвинили Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России
Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС
Верховная Рада отстранила от работы генпрокурора Ирину Венедиктову
В России появились vmoji
Дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в Москве за мошенничество
Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной
Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране
Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию
Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.