Новый лев в зоопарке убил львицу в первые минуты знакомства

AL: в Алабаме львица в зоопарке погибла в результате нападения нового льва

Новый лев в зоопарке американского города Бирмингем, штат Алабама, нанес львице травмы и убил ее в первые же минуты знакомства. Об этом сообщает AL.

Львица по кличке Акили родилась в 2005 году в зоопарке города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. В 2007 году ее перевезли в зоопарк Бирмингема, где она жила с африканским львом по кличке Кванза. В 2011 году у них родились львята. В 2021 году Кванза умер.

Руководство зоопарка выбрало для Акили нового самца — льва по кличке Джош. Когда больших кошек решили познакомить, новый лев сразу же бросился на Акили и тяжело ранил ее. В результате нападения львица погибла.

«Знакомства животных всегда рискованны, так как дикие животные могут вести себя непредсказуемо, и мы не можем контролировать их взаимодействие. К сожалению, Акили получила серьезные травмы в первые несколько минут встречи. Хотя ветеринары и сотрудники зоопарка незамедлительно вмешались, она погибла», — пояснили в зоопарке.

«Потеря животного — это всегда печально, но когда это происходит настолько внезапно и неожиданно, такое особенно сложно пережить», — подчеркнул президент зоопарка Крис Пфефферкорн.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Эрак львица убила смотрительницу зоопарка во время кормления и сбежала с партнером-самцом. Пара львов разгуливала по зоопарку до тех пор, пока их не поймали охранники и сотрудники полиции.

