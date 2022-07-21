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Среда обитания

Коммунальщик поселился в чужой квартире во время отсутствия собственницы

Сотрудник УК в Хабаровском крае поселился в чужой квартире в отсутствие собственницы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Коммунальщик поселился в чужой квартире во время длительного отсутствия хозяйки. Ксения из поселка Хор Хабаровского края уехала на заработки, а когда вернулась, ее жилье оказалось занято сотрудником управляющей компании, сообщает Telegram-канал Mash.

Слесарь УК «Смена» обратился за помощью к начальнику, когда у него возникли проблемы с жильем. Его поселили в пустующей два года квартире в доме, который обслуживает компания. Вернувшаяся через некоторое время собственница увидела, что в ее квартире поменяли двери, мебель и технику вынесли и начали ремонт.

Ксения хочет добиться наказания главы УК, из-за которого не может жить в своей квартире. Она обратилась в полицию, но ей отказали из-за отсутствия состава преступления. После этого хозяйка квартиры написала в прокуратуру Хабаровска, однако документ перенаправили обратно в поселок.

В мае житель Санкт-Петербурга подал в суд на коммунальщиков из-за потолка, обвалившегося после повреждения трубы центрального отопления. Мужчине удалось выиграть дело: сотрудников управляющей компании обязали выплатить ему 256,5 тысячи рублей.

Александра Качан
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