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Основатель Neuralink покинул компанию Илона Маска

Reuters: сооснователь Neuralink Пол Меролла ушел из компании

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Один из основателей нейротехнологической компании Neuralink ушел из организации. Об этом сообщает Reuters.

Об уходе Пола Мероллы из компании, в которой он работал с момента основания, сообщили два источника. Позже сам Меролла подтвердил эту информацию на своем сайте и в профиле на LinkedIn. Специалист заявил, что ушел из организации 3 июня, чтобы заняться новым проектом, который «находится в стадии разработки».

Топ-менеджер отметил, что решение об уходе из предприятия Илона Маска далось ему тяжело. «Я надеюсь, что у меня будет возможность снова поработать с Neuralink в каком-то качестве, и я с нетерпением жду, когда наша работа улучшит жизнь пациентов, страдающих от черепно-мозговых травм», — сообщил Меролла.

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Источники Reuters также рассказали, что из восьми основателей компании Neuralink, которая появилась в 2016 году, на данный момент остались только двое. Организацией продолжают руководить Донджин Сео и непосредственно Илон Маск, который в документах указан как исполнительный директор компании.

Основатель Neuralink Илон Маск ранее говорил о стремлении начать тестировать нейрокомпьютерный интерфейс на людях. В свою очередь феврале «Комитет врачей за ответственную медицину» (PCRM) обвинил Маска в жестоком обращении с животными.

В середине июля стало известно, что Tesla Илона Маска покинули несколько топ-менеджеров — в том числе руководитель поздравления, занимающегося разработкой автопилота. Журналисты издания The Information напомнили, что ранее автопроизводитель собирался сократить штат на 10 процентов.

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Андрей Ставицкий
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